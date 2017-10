Toxische Kommunikation erkennen

Toxische Kommunikation ist Gift für die Seele und schädigt das Selbstbewusstsein. Um Gegenstrategien entwickeln zu können, gilt es toxische Aussagen und Verhaltensweisen zu erkennen, die das Kommunikationsklima vergiften. In Shakespeares Troilus und Cressida heisst es: "Worte, Worte, nichts als Worte." Sind aber Worte tatsächlich so belanglos? Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, welch zerstörerische Wirkung hässliche Worte und gemeine Handlungen haben können. Menschen sind verletzliche Wesen. Ein Schüler vergisst das ganze Leben nicht mehr, wenn ihn ein Lehrer ungerechtfertigt vor der Klasse bloss gestellt hat: "Diesen Aufsatz kannst Du nicht geschrieben haben. Wer hat für Dich diese Arbeit geschrieben?" Es ist erstaunlich, wie stark toxische Botschaften in unserer Psyche Wurzeln schlagen können. Es gibt Psychologen, die finden, Menschen könnten von negativen Erlebnissen viel lernen. Menschen könnten sogar an negativen Erlebnissen erstarken.

Anderseits gibt es auch die Empfehlung, sich von toxischen Menschen zu lösen. Man solle die Türe bewusst zuschlagen und den Kontakt zu ihnen abbrechen, um unbeeinträchtigt weiterleben zu können.

Auf hilfreiche Verhaltensmuster verweisen wir in anderen Beiträgen. Es geht uns in diesem Beitrag darum, toxische Verhaltensmuster und Aussagen zu erkennen, die das Kommunikationsklima vergiften können. Immerhin: Wenn wir das Gift erkennen, ist es nicht mehr so schwer, die richtige Abwehrstrategie zu entwickeln.